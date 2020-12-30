石門海灣新城環境大改造 要洗刷鬼屋污名

石門區海灣新城社區因建築物年久失修，外觀破損、環境髒亂，被民眾稱為「鬼屋」，今年十月市府城鄉發展局輔導社區成立管理委員會，並推動環境改造計畫，陸續推動空地綠化認養及公共領域整頓方案，要擺脫鬼屋污名，恢復以往優質觀光區的榮光。

石門區長林俊宏說，台二線上過了白沙灣要進入富基漁港路邊，一棟舊社區海灣新城，因為外觀老舊，像是廢墟而被民眾稱為鬼屋，近而遠之，而過去發生過許多的問題，都因為找不到大多數的產權所有人而卡關無法解決，近來在城鄉局輔導下居民成立管理委員會，未來不但具有管理自治章程，還要推動環境改造洗刷鬼屋污名。

今年十月，海灣新城住戶成立管委會，社區也終於踏出了第一步，好招民眾進行環境的整理，而市府城鄉局與環保局清潔隊也都前來支持，協助海灣新城的環境清潔與整頓。

石門區長林俊宏說，其實海灣新城擁有得天獨厚的地理位置與景觀，不過建物年久失修，所有權人又難以湊齊，一直讓海灣新城的改變，窒礙難行，如今管委會成立，未來公所與城鄉局也將會協助環境改造計畫，推動綠地認養、公共環境等，一改給人破舊髒亂的社區印象，要恢復以往優質觀光區域的榮光。