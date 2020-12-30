汐止保長路20年破損修補 終整條重鋪保平安

汐止區保長路因為已經20年沒有刨除重鋪，路面破損嚴重，長期以來修修補補，路況不好影響行車安全，所以，新北市議員周雅玲、廖先翔就爭取經費改善，目前整條保長路已經完成整條重鋪，路面變平坦，用路人更安全。

保長里長賴宗福說，保長街從長興路口一直到中國貨櫃的路口，這一段大概有1.1公里，每天這邊的交通流量大概是二千到三千車次，長期使用已經很久沒有重鋪，導致路面不平，過去都是用補丁的方式，補丁的方式有兩個缺點，一個就是不美觀，第二個就是民眾騎機車容易滑倒。

所以，為了提升用路人的品質，市議員周雅玲及廖先翔爭取經費改善，整條路刨除重鋪，第一階段先從長興街二段到保一街口，十月份先重鋪，那十二月就是從保一街口到中國貨櫃這一段，很感謝議員、公所及市府養工處的協助，讓里民有更好的用路品質。

市議員周雅玲表示，之前會勘後發現路況真的不好，所以，請相關單位協助改善，現在這條路在前兩天完成整條重鋪工程，今天真的很開心，再過幾天就是新的一年了，讓民眾有平坦的道路可以走，另外，今天在跟里長聊了之後才發現，這條路並沒有自己的名字，是一條無名路，不過，這是里內通聯外道路的主要道路，那如果沒有路名的情況下，對郵差或是里民、甚至是外地來的民眾來說，會很難找沒有一個聚焦的地點，為這條路命名，是未來要做的另一件事。

市議員廖先翔指出，長年以來道路狀況不是很好，再加上前一陣子剛好有建案在施工，導致周圍的路況更差了，那因為當時建案就快完工了，那建案其實在領取使用執照之前，都必須把周圍的路面重新鋪設，只是如果只有建案前的道路是平坦的，旁邊的路況卻是不平的話，民眾觀感可能不是很好，那我們就請公所跟廠商大家來協調，是不是路面可以一次施作，不要分兩次做，讓民眾覺得為什麼要分好幾次施工，現在整條保長路1.1公里，在大家的共同努力下重新鋪設完成，讓里民有更好的行車空間。