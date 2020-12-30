淡水鄧公里千歲團展活力 淡海輕軌舞迎新年

為迎接2021元旦新年，新北市淡水區鄧公里長邱美津率領鄧公里20位的社區長者千歲團成員，在淡海輕軌紅樹林站入口表演一連串的快閃舞，不僅讓家來搭乘輕軌遊玩淡水，還要用快閃行動迎接新年，展現充沛的樂齡活力。

隨著音樂擺動，頭上戴著國旗頭巾，一群淡水區鄧公里長者在輕軌站前廣場跳起舞蹈，為了迎接2021元旦新年，展現充沛的樂齡活力。

鄧公里長邱美津說，鄧公里有開辦銀色奇肌，的長者運動課程，藉由學員學習運動成果，來到淡海輕軌，進行一連串的快閃舞，除了紅樹林站，還有鄧公站、特別到藍海線的海洋科大站以及漁人碼頭站，有的在月台有的在輕軌站體的外頭廣場，長者除了展現過人的體力之外，更讓大家知道鄧公里的銀髮族可是相當有活力。

由於這次2021元旦升旗典禮因為國內疫情升溫，新北市所有區公所都取消了活動，也因為如此，希望藉由這些長者帶著熱情，來到輕軌各站，展現出活力舞蹈，同時也推廣淡海輕軌，用長者的笑容迎接遊客來搭乘。