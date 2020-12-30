寒流來襲 北市籲注意大樓外牆磁磚易掉落

台北市建管處今天表示，依中央氣象局預報近日氣溫變化較大，呼籲民眾留意大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮現象掉落，若造成傷亡，可依法開罰建物所有權人及管委會。

中央氣象局指出，隨鋒面通過及寒流迅速南下，今天各地氣溫呈現持平或下降趨勢，越晚越寒冷，今晚至明天清晨在中部以北及宜花地區低溫僅攝氏6至8度，其他地區也只有10至12度。

北市府建築管理工程處今天發布新聞稿表示，近日氣溫變化較大，民眾應多留意大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮出現鼓脹、剝落意外，民眾儘可能選擇具遮蔽空間，像騎樓，以維安全。

建管處指出，建物所有權人及公寓大廈管理委員會應重視建物外牆安全，做好外牆自主檢查，發現有破損、脫落或鬆動等，應立即在危險範圍放置警示標誌等防護措施，告知用路人及車輛注意安全，並儘速僱工修復。

建管處表示，若因磁磚掉落傷及無辜，可依建築法第77規定，處建物所有權人或管委會，新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，且能連續處罰至改善為止。

建管處指出，已訂定「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，補助市民修繕建物外牆費用，若需申請，可至官網「建物外牆安全」宣導專區查詢補助相關規定及表格。