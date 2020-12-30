蘆洲新莊板橋3座地下停車場 元旦同步啟用

新北市政府交通局今天指出，元旦起，蘆洲永康公園地下停車場、新莊民安國小地下停車場和板橋音樂公園地下停車場等3座前瞻停車場同步啟用，將提供近千個汽機車位。

新北市獲中央前瞻基礎建設計畫核定22案、約新台幣38億元經費補助興建停車場，繼三重商工地下停車場於去年完工啟用後，蘆洲永康公園地下停車場、新莊民安國小地下停車場和板橋音樂公園地下停車場將於民國110年元旦起同步正式營運。

新北市交通局長鍾鳴時表示，其餘18案前瞻停車場案分別在三重、中和、板橋、金山、土城、樹林、新莊及新店等行政區，其中有9案正在施工、9案工程發包中，預計在111年底前全部完工。

新北市交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，將於元旦啟用的3座地下停車場周邊多為老舊社區，缺乏停車空間。

陳明湖說，停車場均建置智慧化停車服務系統，以及全自動繳費機、監視器和樓層轉換車道即時影像顯示器等安全設備，提供智慧、安全停車服務。

新莊民安國小地下停車場是利用校舍共構闢建，計有214個汽車停車位及50個機車停車位，其中汽車臨停每小時30元，月票4000元；機車臨停每次20元，月票200元。

板橋音樂公園地下停車場計有511個汽車停車位及100個機車停車位，其中汽車臨停每小時30元，月票3400元；機車臨停每次20元，月票300元。

蘆洲永康公園地下停車場提供120個汽車停車位，汽車臨停每小時30元，月票4100元。