中和警消社宅動土 113年完工317戶專供警消及眷屬

全台首座警消社會住宅今日在新北市中和的警政署保安警察第二總隊舊宿舍原址舉行動土典禮，提供套房及1至3房等4種房型，共317戶，專供基層警消及眷屬入住，並優先提供給兩線一星以下的基層員警，預計113年11月完工，1、2樓也將設有公共托嬰中心、老人日照中心及幼兒園等社會福利設施。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今上午皆出席動土典禮，蔡英文指出，今年對警消同仁充滿挑戰，除了冒著生命危險處理突發事件，還要協勤防疫工作，今天全國第一棟警消同仁社宅動工，就是展現政府照顧警消的決心，「讓大家有更合理租金，更高品質交通及居住環境，就是我們說的安居樂業。」

蘇貞昌表示，警消同仁勤務繁重、輪調頻繁，很難安於一地照顧家人，今天警消社宅正式動工後，也拜託新北市府，在都市計畫、容積率部分，能以最優、最快速度完成。

侯友宜說，警消社宅動工，身為警察出身的首長特別有感，中和警消社宅113年完工後，加上林口世大運社宅的5%、125戶，以及新北蓋的215戶，加起六百多戶可以給警消極大照顧。「中央政策是好的，可以照顧到需要被照顧族群，我們應當全力以赴，一起把它做好。」

內政部營建署表示，中和警消社宅地上為16層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，總戶數317戶，包括套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶，並配置共享廚房、客廳，方便調派雙北的警消人員及眷屬入住。