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中捷暫停試營運不影響招商 文心崇德、櫻花共構宅簽約

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線文心崇德站開發示意圖。圖／台中交通局提供
台中捷運綠線文心崇德站開發示意圖。圖／台中交通局提供

台中捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站土地開發基地招商案順利開花結果，市府日前與得標廠商日勝生活科技股份有限公司、集順生科技股份有限公司簽訂投資契約，將以「到站即到家」、「綠蔭植栽中呼吸」概念攜手打造交通、居住的多功能建築

台中捷運綠線雖然目前暫停試營運，仍不減沿線開發商機。台中市交通局長葉昭甫表示，綠線共有6站、7處聯開基地，自從文華高中站2014年由原地主以單一土地所有人身分申請優先投資，獲市府核准後，其他即沉寂至今。

今年「軌道經濟，一炮雙響」聯開案文心崇德、文心櫻花兩站在市府團隊努力下開花結果，也顯示投資人對於市府營造友善投資環境努力的肯定。

交通局指出，文心崇德、文心櫻花聯開團隊建築實力堅強，其中李祖原聯合建築師事務所、永峻工程顧問股份有限公司將操刀建築及結構設計，兩者過去曾合作交出台北101、高雄85大樓、台北京站、信義帝寶等地標級亮眼成績單，盛名享譽國際，讓兩站開發前景看好。

兩站開發基地與捷運站體將以「到站即到家」共構型態設計，建置地上24層的店鋪及集合式住宅，戶數分別為文心崇德站241戶、文心櫻花站178戶，並以「綠蔭植栽中呼吸」意象、運用簡潔線條設置外凸的玻璃景觀陽台，使綠色植栽意象延伸到周邊都市環境。

交通局表示，捷運綠線沿線經濟前景看好，未來基地開發完成後預計能再吸引眾多人潮，讓軌道經濟更上一層；此外，市府也趁勝追擊推出捷運綠線四維國小站、南屯站土地開發招商案，基地面積分別為591坪、771坪，位置及各項條件皆屬首選，預計明年1月7日對外辦理招商說明會，歡迎有興趣的投資人把握商機。

台中捷運綠線文心櫻花站示意圖。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線文心櫻花站示意圖。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站土地開發基地招商案順利開花結果，市府日前與得標廠商日勝生活科技股份有限公司、集順生科技股份有限公司簽訂投資契約。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站土地開發基地招商案順利開花結果，市府日前與得標廠商日勝生活科技股份有限公司、集順生科技股份有限公司簽訂投資契約。圖／台中市新聞局提供

台中捷運 建築 櫻花

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