新北風景區元旦啟動人潮儀表板 必要時會管制

中央社 / 新北30日電

新北市觀光旅遊局今天指出，元旦假期為避免風景點人潮過多影響防疫，民國110年元旦上午8時起重新啟動「人潮儀表板」，依人潮與車潮提供觀光客預警參考，必要時也將實施管制。

新北市政府觀光旅遊局長張其強今天在市政會議報告表示，元旦假期新北市熱門風景區或郊區步道，可能因人潮過多而造成防疫上疑慮。

張其強說，市府將從元旦上午8時起重新啟動「人潮儀表板」機制，同步在新北市觀光旅遊網網站、「新北旅客」臉書（Facebook）及臉書粉絲頁「我的新北市」顯示。

張其強表示，現階段以預警為主，例如，停車場已滿會亮黃燈，風景區人潮眾多會以紅燈提醒，但只要疫情有任何變化，就會採取強制措施，包括限制停車場停車數量、封閉停車場及禁止人車進入等。

觀旅局指出，市府將與各區公所聯繫，會將各地漁港、公園、步道或老街納入「人潮儀表板」的服務範圍，隨時向遊客提出預警。

張其強表示，以觀旅局轄管的風景特定區為例，是以每2平方公尺1個人為標準大致估算人數，碧潭風景區同時間超過1500人、平溪十分瀑布風景區同時間500人、瑞芳猴硐園區1000人、九份老街600人、烏來老街450人時，「人潮儀表板」會發布警訊。

觀旅局指出，至於步道為狹長型，且涉及天候、路況及坡度，必需機動掌握；今年初疫情緊張時，就是依各區公所現場掌握，加上手機定位系統綜合判斷，是否實施管制措施。

新北市長侯友宜表示，元旦連假相關單位須提報交通疏導與防疫應變計畫，在風景區管控人潮、車流量，並立即提醒市民，若無法達到有效管控還惡化，該限制就要限制。

停車場 老街

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