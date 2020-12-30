新北簡易都更條件鬆綁 取消基地面積限制

中央社 / 新北30日電

新北市都市更新處今天表示，為加速危老小基地重建，「簡易都更」申辦條件再鬆綁，不僅取消簡易都更面積限制，並維持原本最高20%的容積獎勵，期盼提高誘因，加速都更。

都更處長張壽文表示，簡易都更條件原是基地達500平方公尺以上、超過30年住宅區或商業區基地經整合住戶100%同意後，向市府申請20%額度內容積獎勵，免除結構安全性能評估並可納入違章建築物計算投影面積。

他表示，為提高都更速度，都更處修正「新北市政府執行舊市區小建築基地合併整體開發處理原則」的簡易都更的辦法，放寬申請重建基地免再受規模及臨路條件限制，另增訂規模、時程等容積獎勵項目及配合範圍調整之變更申請規定。

都更處總工程司李擇仁表示，這次不僅取消基地面積限制外，基地範圍內老舊建物坐落面積還納入違章建築物投影面積，面積合計達一定比例，重建後的建築規劃符合相關規定即能申辦「簡易都更」。

李擇仁表示，「新北市政府執行舊市區小建築基地合併整體開發處理原則」修正並於22日公布後就已有民眾洽詢，讓民眾除循一般都市更新條例所訂途徑外，能有更多元的選擇，提升重建效率與促進都市防災、居住安全及生活品質。

都更 建築

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