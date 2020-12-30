廣慈園區公宅口誤社宅 柯文哲還承諾：都更戶優先入住

北市社會住宅在台北市長柯文哲上任前，名為公共住宅，柯文哲上任後為去標籤化改名為社會住宅，但近期誘因明倫社宅高租金引發爭議，再度正名改為公宅，只是習慣似乎一時還改不過來，柯文哲今出席廣慈園區公宅上梁典禮致詞時，不斷以「社宅」來稱呼廣慈園區公宅；另，柯也提到，過去承諾廣慈園區周遭居民，若願意進行都更者，公宅完工後可優先入住，待都更後再搬回。

位於信義區福德街、大道街口一帶街廓、佔地6.4公頃的廣慈博愛園區開發案今舉辦上梁典禮，斥資35.6億，預計打造1幢1棟地上28層、地下4層大樓，提供476戶公宅並提供相關社福設施，預計。住宅各層有空中花園與居住空間交錯、頂頭有空中跑道、園區南北側開放廣場及中央寬20公尺綠帶串連，讓園區公園化。

柯文哲致詞時說，居住正義的實現需靠社會住宅、分期租金補貼、稅制改革三個面向進行，要有效進行缺一不可，政府手中若沒重要籌碼，就無法影響居住正義進行。北市社宅約95萬戶，政府手中社宅要打總戶數的5％，也就是5萬戶才能有效運作居物正義，包含控制房價及社會新型態建立。

「但講比較容易，蓋社宅不是預算編了房子就長出來」，柯說，今日出席廣慈園區上梁典禮也是感嘆萬千，當年歷經9次說明會、2次公聽會、爭取里長及里民認同，過程中市長也要親臨前線，面對撒冥紙的情況，最後才得到各界支持進行興建。

柯文哲說，社宅不是單純蓋給社會最底層、最弱勢者居住，純粹整宅僅讓整個地區變為平民窟、鄰避設施，但北市社宅現在從過去的鄰避設施，變成里長爭取在地名額千數增加，得到民眾認為成為「好厝邊」；蓋賣的建物只能給一批人住，但蓋社宅可以給六批人住，年輕人較沒錢住社宅，等到錢夠了就能買房，社宅只是幫助年輕人的過度時期。

柯指出，現在北市社宅一定要取得4標章，包含智慧建築、綠建築、無障礙標章、防震標章，也要達到一定程度美觀，兼顧城市美學，帶動台灣建築產業，最後達到社會新型態。事實上，北市社宅有10％是申請入住，從健康公宅到興隆公宅，得到不少年輕人反饋。

柯文哲最後向現場里長表示，廣慈園區公宅斥資35.6億元，預計2022年完工，當初開工時有承諾，若周遭民眾願意進行都更，未來公宅蓋好後可優先讓都更民眾入住，待都更完後再搬回。廣慈園區其設計將社宅花園化，頂樓有空中跑道、田園城市，加上捷運，未來廣慈園區將成為台北地標。