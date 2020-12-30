新北蘆洲、新莊、板橋3前瞻停車場 元旦起啟用

新北目前有22個前瞻補助興建停車場，4個已啟用營運、9個施工中、9個工程發包中，新北交通局長鍾鳴時指出，所有的停車場將在2022年底前完工啟用，而蘆洲永康公園、新莊民安國小和板橋音樂公園地下停車3座停車場，將在元旦起正式營運。

蘆洲永康公園、新莊民安國小和板橋音樂公園地下停車3座停車場，總共提供845個汽車停車位、150個機車停車位，另外18座前瞻停車場，2020年底完工後，也可提供5880格汽車停車位、1936格機車位。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，新莊民安國小、板橋音樂公園和蘆洲永康公園等3座地下停車場，周邊多為老舊社區，缺乏停車空間，這3座停車場已分別在12月底前試營運，並將自元旦起同步正式營運。

陳明湖說，3座前瞻停車場均置智慧化停車服務系統、自動繳費機、監視器和樓層轉換車道即時影像顯示器等設備，民安國小地下停車場有214個汽車停車位及50個機車停車位，汽車臨停每小時30元，月票4000元，機車臨停每次20元，月票200元。