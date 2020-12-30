「柯文哲」好大？模範生獎狀格式議員轟柯文哲好大喜功

台北市政府頒發國小模範生獎狀，遭家長及網友質疑，怎麼頒獎人「台北市長柯文哲」的名字被印得斗大、而且異常醒目，相較於得獎學生名字，還得看個兩、三遍，才找到得獎學生名字，台北市議員陳怡君痛批，獎狀應是小朋友的榮耀，不是柯市長榮耀，「柯文哲好大喜功，真的是連小朋友的榮譽都要搶，哀！」

對於這樣的獎狀格式，也在網路引發熱烈討論，有網友說，乍一看，還以為是柯文哲得獎，不過也有網友說，其實前任市長郝龍斌、還有其他縣市的獎狀，也都是首長名字被印得斗大。

台北市教育局副局長陳素慧表示，對於台北市的國小模範生獎狀遭到質疑，教育局已經聽到市民的意見，未來會調整獎狀的格式，但還是會朝中英文方式製作編排，有可能的方向，將比照市長獎A3格式，一邊中文一邊英文，版面會看起來比較平衡。

陳素慧表示，其實這樣的獎狀格式已經用了好幾年，未來調整格式，會將學生的獎勵、名字放大，版面上也看起來較平衡。

陳怡君批評，有家長質疑孩子獎狀，柯市長名字被印得斗大，相信大家過去從小到大拿到的獎狀，也沒拿過這種市長名字大於得獎人跟頒獎單位的獎狀。質疑柯文哲好大喜功，真的是連小朋友的榮譽都要搶。