大稻埕碼頭將封閉 警籲東往西向駕駛提前改道

明天早上9點到明年1月4日早上6點，台北市大同區淡5號（大稻埕碼頭）及淡3號疏散門實行24小時封閉，市警局大同分局建議駕駛人使用替代路線，讓交通順暢。

北市工務局水利處辦理疏散門啟閉系統改善工程，工程內容包含門體及軌道進行更新，施工期間須封閉道路，屆時淡5號、淡3號疏散門人車無法通行，堤外機車道也配合封閉，另外，堤外淡3、淡5、環保局及國光客運停車場及小客車停車場也無法使用。

大同分局指出，機車替代路線，為東往西向民生西路左轉西寧北路往南續行，或東往西向鄭州路左轉環河北路往南續行；汽車替代路線為東往西向民生西路左轉重慶北路往南續行，或東往西向民生西路左轉環河快速道路。

行人部分，可從淡4號、淡5之1號疏散門進入河濱公園。大同分局說，駕駛人務必避開管制路段，避免行程受影響。