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議員爆動物園遊園列車驚魂 駕駛撞樹造成4乘客受傷

遊客列車發生事故 北市動物園：檢討駕駛車型

中央社 / 台北30日電

台北市議員戴錫欽發現，北市動物園遊客列車日前發生事故，4名民眾受輕傷，要求重新訂定駕駛與列車等作業流程。動物園今天說，會檢討包含車型、保險、駕駛等項目。

國民黨北市議員戴錫欽表示，接獲陳情，動物園內遊客列車本月初發生事故，4名乘客受輕傷，疑因駕駛不熟悉列車新車型外，發生事故時，也未依標準作業流程通報。

他說，動物園事後初步調查發現，因遊客列車迴轉時，太靠近路側，導致放置車廂下方的胎壓包損毀，駕駛發現後卻繼續行駛約600公尺，因車廂搖晃，讓車頂與路樹碰撞，經乘客按壓緊急鈴後，列車才停駛。

戴錫欽表示，動物園目前僅在遊客列車設安全帶及提升搭乘舒適度的胎壓包，但車速僅20公里遊客列車卻仍發生事故，要求園方應重新檢討駕駛和列車的標準作業流程及列車安全檢查。

動物園發言人曹先紹今天接受媒體電訪時說，遊客列車當時發生事故，是駕駛未注意路旁水溝蓋，才發生擦撞路樹，遊客有受驚嚇及些微輕傷，後續有持續關懷。

他表示，會檢討遊客列車車型、遊客保險、駕駛等項目，但因遊客列車駕駛是委外徵調，而車型屬特殊樣態，未受大客車或大貨車等相關規定規範，會持續跟交通等單位研商、改善。

曹先紹說，遊客列車共12輛，一輛列車可掛2至4節車廂，至於本月初發生事故原因，會由交通單位調查、認定，後續也會評估適合園區車型、駕駛訓練狀況等。

事故 動物園

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