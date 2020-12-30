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新北設置托育中心監視系統 避免人為刪除關鍵畫面

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市資訊中心首創全國「公托監管雲」系統，社會局表示，希望能達成90家公托中心都完成設置，透過公托監管雲系統，也可避免人為刪除監視器畫面的狀況。本報系資料照／記者王敏旭攝影
新北市資訊中心首創全國「公托監管雲」系統，社會局表示，希望能達成90家公托中心都完成設置，透過公托監管雲系統，也可避免人為刪除監視器畫面的狀況。本報系資料照／記者王敏旭攝影

托育中心虐童事件屢傳，新北市資訊中心首創全國「公托監管雲」系統，監視器畫面上傳到雲端系統後可異地保存，社會局表示，希望能達成90家公托中心都完成設置，透過公托監管雲系統，也可避免人為刪除監視器畫面的狀況。

資訊中心今在市政會議報告時指出，為了守護嬰幼兒安全，首創「公托監管雲」系統，可將公托中心現有監視系統畫面上傳到雲端系統備份，並透過加密保存，影像畫面可在雲端保存30日，可達到事前預防、事中調閱及事後佐證的效果。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗表示，公托監視器畫面上傳到雲端系統，除了進行異地備份，也有提醒、警示作用，公托中心每天必須透過設定程式，每隔一段時間將監視器影像上傳系統，若沒有上傳就會透過系統告知管理者，釐清是否因機器壞掉或是有無其他原因。

林秀穗表示，今年9月在4家公托試辦，明年第一階段預計要完成25家，資訊中心已在處理中，但因影像檔案大，各地區頻寬不同，為了影像上傳順利，也須解決相關問題，希望明年90家都完成設置雲端上傳，目前新北共有86家公托中心，將在明年過年前再開幕4家。

林秀穗表示，家長平時都會跟公托中心互動，若有托育爭議性，回到公托中心就可調閱監視器，監看孩子狀況，根據中央制定托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，監視器畫面依法要保留30天，透過公托監管雲系統，也可避免人為刪除監視器畫面的狀況。

新北市議員張維倩表示，托嬰監管雲的重點在於專法授權下，業者應保存30日之影像內容，許多家長來陳情時經常控訴，既使家長依循法規得以調閱監視錄影畫面，但調閱時時常發現影像遺失或攝影鏡頭損壞，導致無法還原現場的事實狀況，這些都是目前常見的問題。

張維倩說，在議會的提案通過之後，新北市成為托嬰監管雲的領頭羊，目前台北、台南皆跟進這樣的試辦計畫。希望未來全台都能參考雲端的試辦計畫，讓現場狀況發生時，影像得以還原，以保障幼兒及業者之間的權利。

監視器 托嬰

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