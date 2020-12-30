元旦連假 新北推出交通資訊懶人包
元旦連續假期將屆，新北市政府交通局推「新北市元旦假期交通資訊懶人包」，開車族可了解路段管制和高乘載等資訊，搭乘大眾運輸的民眾則能查詢相關優惠和公車路線。
為期3天的元旦連續假期（1月1日至3日）即將到來，各風景區及主要道路預估將湧現龐大車潮，新北市交通局今天表示，可多利用新版「新北市元旦假期交通資訊懶人包」，查詢新北市境內各項交通資訊。
交通局說，開車民眾可自懶人包得知新北市境內高速公路的高乘載及匝道管制訊息；搭乘大眾運輸返鄉及出遊的民眾可以參考搭乘大眾運輸的優惠措施，以及知名景點的公車路線資訊。
另外，可透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，包括即時路況、即時影像、停車場空位數及YouBike站位可借車數量和道路施工等即時交通訊息通通一手掌握。
交通局提醒，元旦連假期間若規劃出遊，可事先透過網頁內的主題式交通地圖，查看淡水老街、九份老街等熱門景點周邊的即時交通路況，以避開易壅塞路段。
此外，元旦連續假期間，國道全線雙向於1月1日至3日凌晨0至5時全面暫停收費；國道5號石碇及坪林交流道南向入口匝道於1月1、2日凌晨0時到中午12時實施封閉管制措施，請改駛106乙及台9線，提醒用路人出發前收聽警廣或利用1968網站、APP查詢最新國道路況。
延伸閱讀
熱門新聞
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言