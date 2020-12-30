元旦連假 新北推出交通資訊懶人包

元旦連續假期將屆，新北市政府交通局推「新北市元旦假期交通資訊懶人包」，開車族可了解路段管制和高乘載等資訊，搭乘大眾運輸的民眾則能查詢相關優惠和公車路線。

為期3天的元旦連續假期（1月1日至3日）即將到來，各風景區及主要道路預估將湧現龐大車潮，新北市交通局今天表示，可多利用新版「新北市元旦假期交通資訊懶人包」，查詢新北市境內各項交通資訊。

交通局說，開車民眾可自懶人包得知新北市境內高速公路的高乘載及匝道管制訊息；搭乘大眾運輸返鄉及出遊的民眾可以參考搭乘大眾運輸的優惠措施，以及知名景點的公車路線資訊。

另外，可透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，包括即時路況、即時影像、停車場空位數及YouBike站位可借車數量和道路施工等即時交通訊息通通一手掌握。

交通局提醒，元旦連假期間若規劃出遊，可事先透過網頁內的主題式交通地圖，查看淡水老街、九份老街等熱門景點周邊的即時交通路況，以避開易壅塞路段。

此外，元旦連續假期間，國道全線雙向於1月1日至3日凌晨0至5時全面暫停收費；國道5號石碇及坪林交流道南向入口匝道於1月1、2日凌晨0時到中午12時實施封閉管制措施，請改駛106乙及台9線，提醒用路人出發前收聽警廣或利用1968網站、APP查詢最新國道路況。