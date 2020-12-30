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新莊耶誕跨年SHOW取消 公所推薦戴口罩賞中港大排美景

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新莊中港大排改善後成為新北第一座市區排水再生典範，之前還舉辦光雕活動。圖／新北市水利局提供
新莊中港大排改善後成為新北第一座市區排水再生典範，之前還舉辦光雕活動。圖／新北市水利局提供

我國日前出現1本土病例，新莊區公所宣布，原定1月2、3日將在中港河廊願景館前廣場舉辦「2020 LOVE匯新莊 耶誕跨年SHOW系列活動」，因為防疫考量而取消，但中港河廊一帶的絢麗燈飾仍將持續展示，民眾仍可前往散步欣賞美景，並配戴口罩做好防疫措施。

新莊區長林煌源指出，本次系列活動結合市府水利局、宏匯廣場周邊裝置燈飾，邀請市民一起到中港河廊願景館附近休閒賞景，活動現場除邀請知名表演團體外，也鼓勵並提供新莊區各級學校學生共同參與演出的舞台。

林煌源表示，公所已連續2週周末假日在中港河廊願景館前廣場舉辦「2020 LOVE匯新莊 耶誕跨年SHOW系列活動」，原定在本周末舉辦第3週夢想週活動，因考量大型活動人潮眾多，與不特定人士近距離接觸，易提高感染及傳播風險，經審慎評估後決定取消活動。

雖然表演活動取消，但中港河廊一帶的絢麗燈飾仍將持續展示，仍可配戴口罩前往散步、觀賞美景，區公所呼籲，惟如有呼吸道症狀，則請盡量避免出入人潮眾多之處，保持適當社交距離，戴口罩、勤洗手共同防疫。

口罩 願景 跨年

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