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議員爆動物園遊園列車驚魂 駕駛撞樹造成4乘客受傷

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供
台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供

大貓熊圓寶昨天亮相，動物園將迎接遊客潮之際，台北市議員戴錫欽今天爆料，本月8日動物園遊客列車，疑因駕駛不熟悉車輛，發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷，這也是園內近5年首件事故。戴錫欽要求動物園應加強列車駕駛訓練及列車安檢。

戴錫欽說，動物園屬封閉性園區，園內行駛的車輛不受道路交通安全規則與道路交通安全處罰條例的規範，但遊客列車總長26.79公尺，超出法律規定聯結車最長20公尺以下的規範，且車廂1180公斤，遊園列車應比照聯結車自主管理，列車駕駛應有聯結車駕照，車廂設安全帶，才能保障遊客安全。

對此，台北市立動物園發言人曹先紹指出，遊園列車的車型特殊，法令上不屬聯結車、大貨車或大客車，不過司機 都有大客車的職業駕照才能開。肇事的原因，是否是人為或車輛因素，會請外聘委員做進一步調查。

戴錫欽指出，意外發生在12月8日下午2時許，列車上載有38人，多為長者，駕駛在「園南站」載客，列車迴轉時，疑似靠近路緣，導致第2節車廂下的「胎壓包」損壞，列車之後行駛時劇烈搖晃，當時駕駛雖停車檢視，但未依SOP通報換車，認為還「撐的下去」，不料行駛至「鳥園站」，再行駛約600公尺後，因車廂劇烈搖晃，導致車頂與路樹碰撞。

曹先紹表示，當時車上是屏東鄉親，已經對受傷和受驚嚇的遊客進行關懷。對於遊園列車的安全，因遊客入園都有保險，但乘車部分，未來考慮額外加保，畢竟在園內行走和乘車不同，會再和保險公司協商。 目前動物園遊園列車一列可掛2至4節車廂，部分車輛老舊，已經進行更新中，將有12輛，未來園方會對於駕駛與列車的訓練及操作SOP，加強檢討。

台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供
台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供
台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供
台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。圖／議員戴錫欽提供

動物園 車廂

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