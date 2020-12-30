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北市跨年不停辦？ 柯文哲：觀察國內24小時疫情

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，北市跨年原則上還是舉辦，但會觀察國內疫情變化。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲表示，北市跨年原則上還是舉辦，但會觀察國內疫情變化。記者胡瑞玲／攝影

北市柯文哲今早出席「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」上梁祈福典禮，會前針對外界關注北市跨年是否停辦及公宅租金問題接受採訪，柯表示，跨年晚會原則上會辦，但觀察國內24小時疫情變化；公宅租金部分，1月7日將至台北市議會報告。

柯文哲指出，北市跨年晚會原則上還是朝舉辦方向籌辦，但訊息萬變，會觀察未來24小時內的國內疫情變化，「我們畢竟是人不是神」，但還是有畫定區域、區域管制、限定人數，更重要的是請參加活動民眾一定要戴口罩，除了吃飯不要把口罩拿下。

柯說，不過就他這幾年走台北大縱走經驗，今明兩天有寒流，跨年除了在家看電視之外，台北盆地稜線看101蠻清楚，鼓勵大家可到周邊山上、基隆河畔、河濱公園等空曠地區看101，一樣很清楚，不一定要到市府前廣場群聚。

實名制部分，若要前往跨年晚會現場，一定要下載台北通，輸入個人資料後，就會顯示一個QRcode，民眾憑著QRcode就能方便快速通過，不浪費時間。

而公宅租金問題，柯文哲則說，1月7日將到台北市議會報告，這兩天都在討論公宅租金計算，民眾、政府可負擔，還要能永續經營，衡量怎麼計算，但「台北市還是走在前面」，北市正在施工的公宅共有10303戶，永續經營是很重要的要求，財務計畫會再整理一遍，屆時議會報告時會更明確。

跨年晚會 北市 柯文哲

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