三峽宮廟贊助公益寫作 國小學童受益匪淺

新北市三峽區「愛與希望」公益寫作班昨天圓滿結業，中園、大成、安溪與三峽四所國小校長、教務主任各代表孩子們致贈感謝狀給廣行宮等四間贊助預算宮廟，場面溫馨。

安溪國小校長陳淨怡代表致詞時表示，謝謝區公所、宮廟及聯合報挹注資源，閱讀對孩子們非常重要，但讀進去的歷程到產出是需要被引導，資源如果能夠多一些，可補強弱勢孩子的語文興趣及能力。

「愛與希望」公益寫作頒獎活動在新北市三峽區公所舉行，出席者包括贊助預算的三峽廣行宮主委黃騰霆、紫微天后宮主委劉燕耀、興隆宮媽祖廟主委陳福生、慧悾慈惠堂宮廟堂主陳俊明。

獲得贊助資源校方代表，包括中園國小校長黃孟慧、大成國小校長賴添詢、安溪國小校長陳淨怡與三峽國小教務主任林錦昭代表致贈感謝狀後，大成國小兩位獲得優秀寫作的學生，更上台朗讀自己的作品，獲得如雷喝采。

三峽區區長周晉平頒獎時表示，自己的小孩也很喜歡寫作，這次聯合報公益寫作平台，特別感謝四間宮廟公益贊助，凸顯活動效益外，更期望能拋磚引玉，引起各界投入，幫助孩子們強化閱讀寫作能力。