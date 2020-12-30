好冷！陽明山路面恐結冰 北市警局公布交管範圍

汐止的長青里長茶葉蛋闖出名號，所以，每年新北市消防局的119活動，都會大量訂購做為參加獎，而活動時間又快到了，消防局政風室人員也再來找里長下訂單，當天活動加碼準備1,400顆茶葉蛋，準備大方送給參與民眾。

2020-12-29 19:20