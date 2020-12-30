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好冷！陽明山路面恐結冰 北市警局公布交管範圍

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市警察局提前進入陽明山區依現場道路及車流實際狀況進行彈性管制。圖／台北市警局提供
台北市警察局提前進入陽明山區依現場道路及車流實際狀況進行彈性管制。圖／台北市警局提供

根據中央氣象局預報，今天到元旦有寒流來襲，若水氣足夠，陽明山區可能會下雪。為了防止路面結冰導致事故發生，台北市政府警察局將進行三階段交通管制，包括陽金公路、大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，以及陽明山中山樓、前山公園、文化大學等地區域，依現場道路及車流實際狀況實施彈性管制，進入車輛一律要加掛雪鏈。

為因應陽明山地區下雪，防止路面結冰致生事故，北市警局分三階段進行彈性管制，第一階段為陽金公路，範圍有二子坪停車場往大屯山助航站口、甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口。

第二階段管制為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，範圍有陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第三階段為陽明山中山樓及前山公園、陽明山中山樓至文化大學，範圍有行義路泉源路口、行義路東昇路口、格致路凱旋路口，將車引導往下東勢產業道路下山，以及仰德大道至誠路口。

員警將針對管制點，依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。警察局表示，民眾由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行；沒有「仰德大道通行證」的民眾，則行駛替代道路。無論有無通行證，行至管制點一律要加掛雪鏈。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點，務必加掛雪鏈，並依現場員警指示小心通過，確保雪地行車安全，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。

陽明山區第三階段管制範圍。圖／台北市警局提供
陽明山區第三階段管制範圍。圖／台北市警局提供
陽明山區第一階段管制範圍。圖／台北市警局提供
陽明山區第一階段管制範圍。圖／台北市警局提供
台北市警察局提前進入陽明山區依現場道路及車流實際狀況進行彈性管制。圖／台北市警局提供
台北市警察局提前進入陽明山區依現場道路及車流實際狀況進行彈性管制。圖／台北市警局提供
陽明山區第二階段管制範圍。圖／台北市警局提供
陽明山區第二階段管制範圍。圖／台北市警局提供

陽明山 仰德大道 大屯山

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