控管元旦連假出遊人潮 新北重新啟動「人潮儀表板」

2021年元旦連續假期即將到來，為避免新北境內各風景區人潮壅塞，恐造成防疫破口，新北市觀光旅遊局今天表示，將從元旦當天早上8點恢復啟動「人潮儀表板」，民眾出門遊玩若想避開人潮，可上網查詢各景點現況，也可避免塞在車陣中。

觀旅局長張其強表示，因應明年元旦起的3天連假，為了避免各景點人潮過多，尤其是一些熱門步道，人潮過多恐造成防疫上的疑慮，市府將從連續假期第一天、元旦上午8點開始，重新啟動「人潮儀表板」，同步會在新北觀旅網網站、FB臉書「新北旅客」、和「我的新北市」，只要一有狀況，就會即時顯示。

張其強表示，現階段是以預警為主，包括停車場已滿會亮黃燈，若景區人潮眾多會以紅燈提醒，但只要疫情有任何變化，市府就會採取強制措施，包括限制停車場停車數量、封閉停車場，以及禁止人車進入等，之後會同步恢復包括各局處和各公所的聯繫群組，屆時包括漁港、公園、步道、老街等地點，都可以列入人潮儀表板的服務範圍，隨時向遊客提出預警。

張其強說，以觀旅局轄管的5個風景特定區為例，是以每2平方公尺一個人來大致估算，以同時間來看，碧潭風景區最高不超過1500人、十分瀑布500人、侯硐園區1000人、九份老街600人、烏來老街450人。

另外，新北境內的步道狀況不同，則會以步道寬度及當天天氣而定來限制人潮湧入。張其強補充，平面步道較好估算，但步道是狹長型，路況、坡度皆不同，且涉及氣候恐受到天雨影響，必須機動掌握，如今年疫情緊張時，就是依各區現場掌握，加上手機定位系統的估算進行綜合判斷。