新北違建強拆收費再增2案 明年預計再拆600案

新北市政府自8月實施違建強拆條例後，已強拆4件個案，為市庫進帳超過100萬元，最近一處強拆收費案是位於林口保護區內的鐵皮違建，被警方查獲經營賭場；另有4處違建戶擔心遭強拆還要收費，趕在拆除大隊進場前自行拆除完畢。拆除大隊補充，2021年優先執行的影響公安違建也有列表600案，包含套、雅房及危險的廣告招牌等，如遇涉及危害公安的違建，就會立即機動性處理。

新北市拆除大隊副大隊長陳敬勳表示，最近一處違建強制拆除收費案例位於林口保護區內的鐵皮違建，遭林口分局查獲經營賭場，經提報市府公共安全聯合稽查小組，列為影響社會治安之優先執行案件，拆除大隊已於12月11日完成拆除。

另一處位於五股區民宅公寓頂樓加蓋違建，室內豪華裝潢猶如小型招待所，近日遭土城分局現場查獲擁有二、三級毒品、吸食器、電子磅秤、點鈔機等違法事證，同樣提報列為影響公安優先拆除對象，拆除大隊已協同警力於12月18日完成拆除作業。以上2案共計收取拆除費用約15萬元。

陳敬勳指出，「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」今年8月發布施行後，首波拆除2違建案收費約85萬元，市府公安小組原本再規劃6處影響公安違建優先執行，但另4處違建戶擔心違建遭強制拆除還要收費，因此紛紛趕在拆除大隊進場前自行拆除完畢，避免違建要拆荷包又受損。

陳敬勳表示，雖然市府未收到拆除費用，但民眾自行改善拆除違建，不但節省公帑及人力，也讓行政資源用在更重要的地方，同時讓民眾不再有搭蓋違建的僥倖心態，收效更大。另外，2021年優先執行的影響公安違建也有列表600案，包含套、雅房及危險的廣告招牌等，如遇涉及危害公安的違建，就會立即機動性處理。

拆除大隊說明，所謂5大類收費違建分別是公安及社會治案類、公共交通及消防救災類、公共衛生及市容觀瞻類、農地保育及竊占公有土地類、配合監檢調廉政風等單位拆除類。