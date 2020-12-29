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北海岸善心團體大集合 捐贈弱勢滿滿物資

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
北海岸關懷弱勢協會號召善心團體來到萬里發放物資，希望陪伴弱勢家戶度過寒冬。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸關懷弱勢協會號召善心團體來到萬里發放物資，希望陪伴弱勢家戶度過寒冬。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸關懷弱勢協會號召善心團體來到萬里發放物資，因為疫情關係，每年兩次的物資發放合而為一，因此這場物資發放現場可以說是物資滿滿，從白米、雞蛋、衛生紙到牙膏、洗髮精都有，就是希望滿滿物資與溫暖問候能夠陪伴弱勢家戶度過寒冬。

北海岸關懷弱勢協會理事長廖再生說，每年都會號召善心團體來到北海岸地區捐增物資，而且一年都會有兩次，不過今年因為受到疫情的影響，協會也將遲遲都沒有舉辦的捐增物資活動兩個場次合而為一，因此可以見到，一年一次物資捐贈現場，物資滿滿，可以說是食衣住行樣樣都有。

虛空無極慈玄宮侯歆妍表示，一直以來都與北海岸弱勢關懷協會站在一起做愛心，今年依舊沒有忘記北海岸的弱勢家戶，年年帶來物資已經邁向第九年，甚至影響並邀請更多的善心夥伴一起加入善心行列，往年就是白米、衛生紙等民生物資，近年來連豬肉、雞蛋、美容美髮用品、牙膏、洗髮精都有，讓弱勢家戶被幫助的物資更多元豐富。

今年北海岸弱勢關懷協會協助的家戶更是在向上提升，以往受助家戶約有百戶，今年則是超過120戶，滿滿的物資光靠雙手根本無法拿取，每位家戶都必備大型購物袋及推車，而北海岸弱勢關懷協會希望年終的滿滿物資與溫暖問候能夠讓需要幫助的家戶們都能夠過個好年、溫暖過寒冬。

衛生紙 疫情 萬里

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