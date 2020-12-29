防疫智能化 汐止公所增人臉辨識熱感應

秋冬防疫啟動，隨著疫情越來越嚴竣，汐止區除了元旦升旗典禮大型活動確定停辦之外，公所也加強量體溫措施，除了停車場出入口，在公所兩個大門進出口也添購了智能人臉辨識熱感溫度管理系統，取代人工量額溫，加快洽公民眾進出，讓防疫更智能化。

汐止區長陳健民指出，因為疫情在國際上持續蔓延，我們也再次呼籲整個防疫措施務必要做好，公所這邊如果民眾有來洽公的話，進到這棟大樓也請大家配合在入口處或是停車場車道處量體溫，進出務必要戴口罩。那公所也希望能加速民眾到這裡洽公的時間，也採購了感應式量體溫的機器，取代民眾進入公所以人力量額溫的動作，也請民眾能配合引導做體溫的量測。

戴口罩量體溫已經成了標準配備，對於人臉辨識防疫更智能化，大部分民眾都願意配合加強防疫，而汐止區行政中心除了一樓兩個大門出入口加裝之外，在停車場也實施車輛進出，民眾也要配合量額溫，值得一提的是，對於接下來來的大型活動，配合防疫，汐止區元旦升旗也宣布停辦。

陳健民表示，目前公所這邊所主辦的大型活動元旦升旗典禮，因為目前疫情狀況尚不明朗，所以，也配合新北市政府在活動上做一個限縮，升旗典禮我們今年就決定停辦，也希望如果民眾有去參加其他跨年或是大型活動時，也請大家要配戴口罩、量體溫。