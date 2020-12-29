里長茶葉蛋再加碼 新北消防局119活動大方送

汐止的長青里長茶葉蛋闖出名號，所以，每年新北市消防局的119活動，都會大量訂購做為參加獎，而活動時間又快到了，消防局政風室人員也再來找里長下訂單，當天活動加碼準備1,400顆茶葉蛋，準備大方送給參與民眾。

汐止里長茶葉蛋好吃出名，訂單不斷，所以，年底這段時間，長青里長陳建興忙著烹煮茶葉蛋，現場一鍋是水煮蛋，而另一鍋則是滷好的，長青里長茶葉蛋飄香，每年活動都很搶手，所以，對於接下來元月17日的消防節慶祝活動，市府消防局也早早來下訂單。

新北市消防局政風室主任林三龍指出，新北市政府消防局為了提升全民防災意識，時時做好防災準備，預訂於110年1月17日(星期日)上午9點，在三重區新北大都會公園舉辦「全民防災E起來，智能科技向前行」110年新北市智能防災大會師活動，現場有各類主題宣導攤位及闖關互動體驗等與民同樂，除了向現場參加民眾宣導防災救護知識，同時也可展現消防局紮實訓練及精湛的成果，邀請您樓頂揪樓下，阿母揪阿爸，鬥陣做伙來參加。

林三龍表示，今年一樣請熱心公益的汐止區長青里里長並且兼任長青義消分隊長的陳建興，相當支持消防工作，連續七年為119消防節活動「添蛋香」，這次活動也不缺席，在現場烹煮轟動全台，並且被網友喻為臺灣尚介出名A三大茶葉蛋的「里長茶葉蛋」，將在當日準備1,400顆茶葉蛋，限量發送參與活動民眾，請大家踴躍參加。

長青里長陳建興說，今年是第七年配合消防局119活動，因為數量不少，所以，年底這段時間都在趕煮茶葉蛋，包括蛋的進貨準備、相關藥材及佐料等等，明年1月17日也請民眾一起共襄盛舉。