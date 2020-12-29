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緊急救護到社區 淡水新興里辦急救教學

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區新興里進行心肺復甦術等急救教學，要讓居民學習也讓社區的救護多一分安全與保障。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里進行心肺復甦術等急救教學，要讓居民學習也讓社區的救護多一分安全與保障。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興里，在新北市議員陳偉杰、市議員鄭宇恩的協助之下，舉辦緊急救護防災講習課程，更邀請到淡水消防分隊到里活動中心進行心肺復甦術等急救教學，要讓居民學習也讓社區的救護多一分安全與保障。

新興里長吳錦泉表示，這一次有社區30多位的居民，來教他們在遇到地震、火災、颱風大雨來襲時，要如何先進行自保，再用學到的急救技能，來幫助他人。

這次包括有地震講習、防火、颱風土石流等台灣常見的災害講習，另外還有教導如何使用AED，在公眾場所就可以看的到的急救利器，而居民更親自來學習操作CPR。

市議員也來實作CPR並且表示，能夠讓居民學習也讓社區的救護多一分安全與保障。另外這次課程，內容相當多元，里長也希望在災害發生時，民眾自身的急救技能，藉由防災社區的課程，來進行提升，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。

淡水 颱風

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