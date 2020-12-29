在地企業冠名支持球隊 「新北禾聯棒球隊」球衣今亮相

成立11年的新北市棒球隊，獲禾聯碩挹資冠名，明年元旦起以「新北禾聯棒球隊」亮相，新北市長侯友宜今天到新莊宏匯廣場與禾聯碩企業簽約，侯友宜表示，球隊除了繼續肩負棒球推廣與培育人才重責，禾聯碩也將媒合退役選手轉職到關係企業任職。

新北市體育處舉辦「新北市棒球隊冠名簽約儀式記者會」，除感謝企業出資支持新北市棒球隊，侯友宜也與禾聯碩股份有限公司董事長蔡金土兩人互贈全新球衣，象徵公私共同支持地方棒球運動發展。

侯友宜表示，新北市棒球隊成立於2009年，多年來肩負銜接新北市棒球運動推廣與人才培育的任務，今年為更全面推動地方棒球發展，以公開徵求企業冠名的方式引進民間資源，非常感謝蔡金土與新北市攜手推展棒球運動，一年提供262萬5000元冠名權利金，從明年年1月1日起，「新北禾聯棒球隊」隨時上場，政府與民間企業透過公私協力方式，共同致力新北市棒球運動發展。

侯友宜指出，新北棒球隊的養成非常不容易，除了平常訓練與比賽外，更安排至新北市棒球重點學校進行校園巡迴輔導，協助培訓基層小選手，這次的合作，禾聯碩將提供運動選手轉職諮詢，媒合選手轉職至禾聯碩關係企業任職，讓新北市棒球員在棒球場上拚搏之餘，退役後也能有更寬廣的道路可以選擇。

蔡金土表示，非常開心這次的冠名合作，奠基於在地的企業文化，很樂於為社會盡一份心力，企業LOGO以「台灣黑熊」展現本土精神，恰巧跟新北市棒球隊吉祥物「熊蓋勇」一樣，兩者在全新球衣融合設計相當和諧，期待新北市與禾聯品牌的合作可以越來越深化讓「新北禾聯」戰績蒸蒸日上，創造市府、球員及企業三贏。

體育處表示，新北市棒球隊秉持「拔尖固底」精神，近年於甲組聯賽成績優異，於2019年及2020年協會盃分別獲得第二名與第四名，2020年爆米花棒球聯盟獲得第四名；並持續至新北市棒球重點學校進行校園巡迴輔導，落實銜接四級棒球人才培育。