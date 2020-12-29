增加預算、放大規模 台中太平運動中心明年發包施工

台中市太平國民運動中心原本規模不大，預算也僅2.1億元，但據運動局長李昱叡今指出，市長盧秀燕上任後加速推動此案，同時把預算提高至4億元，且已獲議會通過，規模已放大至一般運動中心水準，目前正進行細部規畫，預計明年可發包動工，全力打造融合當地地景及親子共融的特色運動中心。

市議員李麗華今邀集近百太平地方人士呼籲市府應盡速興建，並表示「已等了10年，還要等多久？」不過，她也肯定市長盧秀燕的用心，以及認為即將完成市民的期待。

李麗華說，在縣市合併之初，她就一直向前市長胡志強爭取設置太平國民運動中心，經過多年等待，盧秀燕上任後已大幅推動進度。

運動局人員說，太平國民運動中心規劃設施包含游泳池、體適能中心、韻律教室、健身房等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程，並因位於坪林森林公園內，因此將進一步融入坪林森林公園地景設計，提供大量開放空間供民眾休憩，同時保有視覺穿透性，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。

若和北區國民運動中心相比，李昱叡說，扣除北區的50公尺國際標準泳池和跳水台，太平運中心毫不遜色，同時也擁有25公尺的泳池，以及其他各式的運動設施。