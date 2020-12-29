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增加預算、放大規模 台中太平運動中心明年發包施工

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李麗華今邀集近百太平地方人士呼籲市府應盡速興建太平國民運動中心，並表示「已等了10年，還要等多久？」。圖／李麗華提供
台中市議員李麗華今邀集近百太平地方人士呼籲市府應盡速興建太平國民運動中心，並表示「已等了10年，還要等多久？」。圖／李麗華提供

台中市太平國民運動中心原本規模不大，預算也僅2.1億元，但據運動局長李昱叡今指出，市長盧秀燕上任後加速推動此案，同時把預算提高至4億元，且已獲議會通過，規模已放大至一般運動中心水準，目前正進行細部規畫，預計明年可發包動工，全力打造融合當地地景及親子共融的特色運動中心。

市議員李麗華今邀集近百太平地方人士呼籲市府應盡速興建，並表示「已等了10年，還要等多久？」不過，她也肯定市長盧秀燕的用心，以及認為即將完成市民的期待。

李麗華說，在縣市合併之初，她就一直向前市長胡志強爭取設置太平國民運動中心，經過多年等待，盧秀燕上任後已大幅推動進度。

運動局人員說，太平國民運動中心規劃設施包含游泳池、體適能中心、韻律教室、健身房等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程，並因位於坪林森林公園內，因此將進一步融入坪林森林公園地景設計，提供大量開放空間供民眾休憩，同時保有視覺穿透性，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。

若和北區國民運動中心相比，李昱叡說，扣除北區的50公尺國際標準泳池和跳水台，太平運中心毫不遜色，同時也擁有25公尺的泳池，以及其他各式的運動設施。

親子 盧秀燕 森林公園

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