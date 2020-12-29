北市大同區淡5、淡3號疏散門改善工程 周四起全面封閉

配合北市工務局水利處辦理「疏散門啟閉系統改善工程」，大同區淡5號、淡3號疏散門將於12月31日9時起至明年1月4日6時止24小時封閉，同時淡1號（桂林）疏散門往淡3號門的堤外機車道及淡3及淡5堤外道路公車路線配合改道。

水利處指出，此次工程包含門體及軌道進行更新，施工期間須封閉道路，屆時淡5號、淡3號疏散門人車無法通行，題外機車道也配合封閉，另外，堤外淡3、淡5、環保局及國光客運停車場及小客車停車場也無法使用。

明年1月4日起至2月11日止，每日夜間11時至隔天凌晨6時，封閉淡5號疏散門安裝門框軌道，施工期間人車均無法通行淡5疏散門，淡5號門堤外停車場僅允許已停放車輛由淡3疏散門駛離（只出不進）。

3月1日至3月31日，進行淡3號疏散門門框軌道施工，施工期間淡5號疏散門開啟約1人寬度開口供行人進出，淡1號疏散門往淡3號門的堤外機車道配合封閉，堤外淡3、淡5、環保局及國光客運停車場無法進出使用。

公車路線調整部分，淡3號疏散門至淡5號疏散門間堤外便道範圍內，原有的「大稻埕碼頭站」及「延平宮站」等2站公車站點，其路線為綠17及紅33等2線，在12月31日9時起至明年1月4日6時止期間取消停靠下上客。