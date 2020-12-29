聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市大同區淡5、淡3號疏散門改善工程 周四起全面封閉
配合北市工務局水利處辦理「疏散門啟閉系統改善工程」，大同區淡5號、淡3號疏散門將於12月31日9時起至明年1月4日6時止24小時封閉，同時淡1號（桂林）疏散門往淡3號門的堤外機車道及淡3及淡5堤外道路公車路線配合改道。
水利處指出，此次工程包含門體及軌道進行更新，施工期間須封閉道路，屆時淡5號、淡3號疏散門人車無法通行，題外機車道也配合封閉，另外，堤外淡3、淡5、環保局及國光客運停車場及小客車停車場也無法使用。
明年1月4日起至2月11日止，每日夜間11時至隔天凌晨6時，封閉淡5號疏散門安裝門框軌道，施工期間人車均無法通行淡5疏散門，淡5號門堤外停車場僅允許已停放車輛由淡3疏散門駛離（只出不進）。
3月1日至3月31日，進行淡3號疏散門門框軌道施工，施工期間淡5號疏散門開啟約1人寬度開口供行人進出，淡1號疏散門往淡3號門的堤外機車道配合封閉，堤外淡3、淡5、環保局及國光客運停車場無法進出使用。
公車路線調整部分，淡3號疏散門至淡5號疏散門間堤外便道範圍內，原有的「大稻埕碼頭站」及「延平宮站」等2站公車站點，其路線為綠17及紅33等2線，在12月31日9時起至明年1月4日6時止期間取消停靠下上客。
水利處表示，目前已在施工影響範圍的各疏散門周邊懸掛紅布條提醒用路人，並以電視播放跑馬燈方式加強宣導，盼民眾互相配合，順利度過交通影響期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言