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今年首波寒流將來襲 北市開設街友低溫避寒所

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
今年首波寒流將來襲，北市啟動關懷街友。圖／社會局提供
今年首波寒流將來襲，北市啟動關懷街友。圖／社會局提供

跨年夜首波寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，台北市體感溫度恐下探7度，台北市政府社會局啟動「酷寒應變專案」，今年12月30日至明年1月1日連續3日夜間開設街友低溫避寒所。

另外，社會局也啟動「酷寒緊急應變小組」，社會局於每日上午10時至晚間10時進駐北市府輪值，並設置24小時通報專線；如有需要緊急協助之處，或發現社區內的獨居老人、街友需要協助，都可以撥打通報專線2722-6497，或1999台北市民當家熱線。

北市社會局長周榆修指出，寒流低溫期間，請長輩或體弱者多加注意身體狀況，若有任何禦寒物資或收容安置需求，都可洽社會局各區社會福利服務中心，並提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。

社會局於開設街友低溫避寒所期間，同時於夜間出動社工員至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一勸導街友入住避寒所，社會局所成立之臨時避寒所，皆未設置任何入住條件，有需求的民眾可撥打1999主動洽詢。

另為因應今年新冠肺炎疫情，市府配合秋冬防疫專案，對於入住街友除了量測體溫、戴口罩及手部噴酒精之外，也加強檢視避寒所實際開設之各項防疫措施的落實，並針對入住避寒所的街友提供衛教宣導，鼓勵其在工作時、街頭時務必做好健康自主管理。

街友 北市

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