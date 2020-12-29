聽新聞
test
0:00 / 0:00
335特斯拉抽起來！參加「新北振興168」拚大獎
新北市將於明年1月6日辦理「新北振興168」最終波抽獎記者會，只要在活動期間（今年7月15日至12月30日）於活動網站登錄新北市消費發票累計滿3000元，即符合特斯拉抽獎資格。
新北市會在今年12月31日公布符合資格名單及抽獎序號；發票登錄截止日為12月30日，新北市府提早發送年終獎金，豐富好禮獎不停，歡迎民眾來新北市消費抽大獎。
記者會當天也將在「我的新北市」、「來趣新北金發局」FB粉絲頁開設直播，在律師見證下，由侯市長友宜抽出335萬頂級特斯拉得主及3797個獎項。
此波獎項計有5萬元郵政禮卷、百項Apple 3C大獎、家電、及禮券等豐富好禮，金額累計高達近700萬元，也請記得收看直播影片，第一手知道獎落誰家喔！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言