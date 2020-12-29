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335特斯拉抽起來！參加「新北振興168」拚大獎

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市將在明年1月6日辦理「新北168」最終抽獎記者會，抽出價值335萬的特斯拉大獎。圖／新北市經發局提供
新北市將在明年1月6日辦理「新北168」最終抽獎記者會，抽出價值335萬的特斯拉大獎。圖／新北市經發局提供

新北市將於明年1月6日辦理「新北振興168」最終波抽獎記者會，只要在活動期間（今年7月15日至12月30日）於活動網站登錄新北市消費發票累計滿3000元，即符合特斯拉抽獎資格。

新北市會在今年12月31日公布符合資格名單及抽獎序號；發票登錄截止日為12月30日，新北市府提早發送年終獎金，豐富好禮獎不停，歡迎民眾來新北市消費抽大獎。

記者會當天也將在「我的新北市」、「來趣新北金發局」FB粉絲頁開設直播，在律師見證下，由侯市長友宜抽出335萬頂級特斯拉得主及3797個獎項。

此波獎項計有5萬元郵政禮卷、百項Apple 3C大獎、家電、及禮券等豐富好禮，金額累計高達近700萬元，也請記得收看直播影片，第一手知道獎落誰家喔！

直播 記者會

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