寒流來襲！彰化菜農急防治不搶收 預計菜價受影響

中央氣象局說明天冷空氣南下，下午就會到10度以下，跟2016年的霸王寒流相比，相似點在於氣溫急遽下降，面對今年入冬首波寒流，農糧署提醒農友強化防寒措施，蔬菜水果以防風罩、塑膠布覆蓋可達保溫，菜農也預估這波寒流過後菜價恐上漲。

彰化林姓菜農說，如果溫度低到個位數，每種作物都有影響，除了生長停滯再來就會傷害到植物體，如果不夠成熟就無法強收，因為收了也沒有商品價值，勢必會影響到產量。

張姓菜農農說，比起颱風，寒流還有時間做預防，目前不會搶收存貨，明後天寒流來臨也會正常下田工作，近年都使用無毒的抗凍枝材，噴灑後可形成油膜保護，效果不錯，若加上塑膠帆布更能防寒，今年進口菜數量減少，國內菜價平穩，地瓜葉產地價1斤30至35元，比去年好，預計寒流若影響蔬菜生長，市場需求有增無減下，菜價多少會上漲。

農糧署建議，水稻育苗場選擇避風處或設置防寒、風牆，寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布，或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，也可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。