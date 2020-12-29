跨年極凍 北市設避寒所及弱勢通報

跨年夜北市體感溫度下探攝氏7度，社會局將自30日至110年1月1日夜間開設街友低溫避寒所，並設置24小時通報專線，呼籲街友或獨居老人注意身體狀況。

台北市社會局表示，因應跨年低溫，啟動「酷寒應變專案」，從12月30日至110年1月1日連續3日夜間開設街友低溫避寒所，社會局並於每日上午10時至晚間10時進駐北市府輪值，並設置24小時通報專線，如有街友、獨居老人需要緊急協助都可以打，或是1999市民熱線。

社會局開設街友低溫避寒所期間，同時會出動社工員至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一勸導街友入住避寒所，未設置任何入住條件。

因應防疫，入住街友除了量體溫、戴口罩及手部噴酒精之外，也加強檢視避寒所各項防疫措施，並針對入住避寒所的街友提供衛教宣導，鼓勵做好健康自主管理。

此外，社會局今天啟動低溫關懷，12區社會福利服務中心及老人服務中心也全面動員關懷獨居長者，確認是否有足夠禦寒物資，並提醒留意保暖、減少外出，及注意電器、熱水器的使用安全及通風。如遇緊急案件，也可撥打1999，將由社會局備勤人員出勤關懷訪視，提供協助。