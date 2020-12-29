新北小英之友會捐血活動 籲民眾挽袖獻愛心

新北市小英之友會今天與台北捐血中心合作，在板橋區三猿廣場前舉辦「捐熱血、獻愛心」公益捐血活動，呼籲民眾在歲末寒冬踴躍挽袖捐出熱血奉獻愛心。活動至今天下午5時為止。

台灣血液基金會統計，至29日上午8時為止，台北捐血中心的A、B、O、AB型血液庫存量偏低，都只有4至7日。台北捐血中心統計，12月血液捐輸受天氣影響，比以往短少3000袋，目前距離目標庫存量有極大差距，加上預期因寒流、年節與即將到來的用血高峰期，血況不樂觀。

民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，歲末年終天氣寒冷，捐血人數向來較少，今年又加上疫情影響，血液庫存量並不樂觀。呼應總統蔡英文鼓勵國人踴躍捐血的號召，新北市小英之友會與台北捐血中心合作舉辦捐血活動。

羅致政說，今天超過30名幹部出席，他提議，往後每年5月及冬季血荒前都舉辦，落實公益服務的宗旨。

新北市小英之友會總會長賴正時表示，在蔡總統呼籲下，全國各分會很快就動起來，今天新北市也舉辦捐血，活動位於新北市板橋區三猿廣場，捐血時間至下午5時為止。

新境界文教基金會副董事長洪耀福表示，感謝全國各地小英之友會在寒冬血荒之際，協助蔡總統舉辦捐血並號召民眾參與，目前國內血庫短少約3000袋，相信在小英之友會的響應與努力下，很快就能達標。