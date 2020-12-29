新北防萊豬 養豬戶收廚餘也要認台灣豬標章

新北市政府拒萊豬，不僅提醒民眾消費時要注意業者是否貼有台灣豬標章，也要求全市88廚餘養豬戶需確認餐廳業者貼有台灣豬標章才能回收廚餘，以避免收到含萊豬廚餘。

新北市政府動物保護防疫處今天表示，明年1月1日萊豬（含萊克多巴胺豬肉）將進口台灣，再度引發民眾對食品安全的關注，廚餘餵食養豬也再次成為繼國際非洲豬瘟疫情爆發以來的討論議題。

動保處表示，為避免廚餘養豬業者載運到萊豬廚餘，進而讓廚餘養豬出現台灣豬變萊豬的疑慮，動保處特地和農業局及環保局成立「聯合反萊豬入廚餘輔導小組」，針對廚餘嚴格把關。

動保處表示，「聯合反萊豬入廚餘輔導小組」近來已展開宣導，要求全市88廚餘養豬戶回收廚餘時，需先確認餐廳等業者須貼有台灣豬標章才能回收，以避免收到含萊豬廚餘，造成食安問題，同時加強廚餘管理，積極防疫也兼顧肉品衛生安全。