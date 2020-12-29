國民黨元旦健走延期 侯友宜：非常感謝

國民黨原訂在新北碧潭風景區舉行的「集氣元旦祈福健走」，但配合新北市防疫措施延期辦理，新北市長侯友宜指出，新北昨天宣布無法實名制有效管控人潮，就停辦、延辦，國民黨在主席江啟臣領導於第一個時間做出響應，謝謝國民黨的配合。

「集氣元旦祈福健走」活動原規劃從上午8時到中午12時舉行共有800人參加，國民黨昨宣布，配合防疫將延期辦理，日後改結合食安公投相關活動舉辦。

侯友宜指出，國民黨的元旦健走在防疫期間已經用最高規格防疫，不過新北宣布沒辦法做到實名制有效管控人潮，都要停辦、延辦，國民第一個時間響應，他非常感謝。

侯友宜說，防疫是大家一起來，民間團體若在新北辦活動，除了戴口罩、勤洗手、身體不舒服不要參加以外，戶外大型集會一定配合新北市政府的防疫標準來做，大家努力把防疫做到位，也拜託大家能夠互相配合。