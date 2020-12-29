擎天崗牛群死亡 陽管處拓展草場追蹤牛隻

台北市動保處今天說，擎天崗日前發生多起牛隻死亡，陽明山國家公園管理處已打開11處圍籬通道，並拓展牛隻覓食草場，減少人造圍籬影響水牛，也會持續追蹤牛隻移動情形。

台北市動物保護處發布新聞稿指出，日前接獲陽明山國家公園管理處通報，擎天崗陸續發現多隻水牛死亡，經召集跨領域專家學者，研判牛隻應為營養不良。

動保處為釐清發生原因，28日會同獸醫師至現場查察，並協助陽管處改善水牛生活條件。

動保處表示，因今年入冬首波寒流將襲台，為避免氣溫驟降及雨勢造成擎天崗牛隻傷亡事件擴大，28日上午會同獸醫師到場替較虛弱牛隻進行血液檢查等健康評估。

動保處指出，陽管處也接洽民間農民團體，安排虛弱水牛個體移地安置場所，但因獸醫師評估水牛健康狀況不佳，暫時不適合長距離載運。

動保處表示，除建議陽管處監測牛群健康狀況、妥適安置規劃較虛弱水牛個體，陽管處已打開11處圍籬通道，除拓展牛隻覓食草場，也減少人為架設圍籬影響水牛狀況，並持續追蹤牛隻移動情形。

動保處指出，已派員赴牛隻活動區域，了解生活環境，陽管處也完成修繕牛棚、放置草料、舔磚及飲水等作業。

動保處表示，會整理獸醫師評估及現場天候狀況與環境特徵，除建議陽管處應增加牛棚鋪地墊料厚度、加強防水作業、架設防風設施等，後續會持續和陽管處聯繫，掌握相關資訊，進一步釐清牛群死亡原因。