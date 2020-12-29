台北跨年晚會將登場 貓空地區有交管
「台北最HIGH新年城- 2021跨年晚會」將登場，台北市警察局文山第一分局今天表示，因貓空為觀賞101跨年煙火秀的熱門景點，轄內指南路3段自12月31日至明年元旦將實施階段性單向通行交管。
文山一分局今天發布新聞稿表示，台北市政府將於12月31日晚間7時至民國110年1月1日凌晨1時舉辦「台北最HIGH新年城-2021跨年晚會」，且貓空地區為觀賞台北101大樓跨年煙火秀的熱門景點，每年都吸引許多民眾上山跨年。
為維護貓空地區跨年夜的交通，文山一分局說，文山區指南路3段將於12月31日下午4時起至明年元旦凌晨2時止，實施階段性單向通行管制措施，並視狀況彈性調整。
管制路段包括，指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心實施單行管制，管制時間為12月31日下午4時至明年元旦凌晨2時；指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向），管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。
以及指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向），管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時；貓纜貓空站、茶展中心及草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制，管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。
最後則為貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制，管制時間為12月31日晚間6時至明年元旦凌晨2時。
文山一分局表示，因應指南路3段彈性實施管制單向通行，建議民眾行車可改道動線，政治大學→指南路3段34巷與40巷口→指南路3段34巷與38巷口→貓纜貓空站→茶展中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學。
另，大眾運輸工具也延長營運時間，12月31日「貓空纜車」延長營運至明年元旦凌晨2時，「棕15」、「小10」公車延長營運至明年元旦凌晨2時30分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言