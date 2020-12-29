擎天崗32牛隻暴斃 獸醫再診2牛心肺差 打營養針緩安置

台北市陽明山擎天崗水牛暴斃事件頻傳，上周六再傳有1隻水牛暴斃，目前已累積32頭牛隻死亡。台北市動保處昨天會同獸醫師上山，發現還有2隻水牛心肺狀況不佳，但考量安置須施打麻醉劑，基於風險，暫時未安置，先由陽管處監測牛群健康，再針對虛弱個體做妥適安置規畫。

動保處動物救援隊代理隊長林庭君表示，昨天獸醫師上山，已替較虛弱牛隻進行血液檢查等健康評估，並施打營養劑，不過獸醫師聽診時發現，正常牛隻心肺聲音應很乾淨，但其中一隻心臟狀況不佳、另一隻則恐有肺部疾病，正因牛隻健康狀況不佳，若要安置須施打麻醉劑，最後評估，不建議施打麻醉劑，先由陽管處監測牛群健康，再針對虛弱個體妥適規劃。

由於這次獸醫師評估動物健康不佳，暫不適合長距離載運，將由陽管處監測牛群健康，後續仍會由陽管處接洽民間農民團體，若有需要將安排虛弱個體移地安置場所，

陳庭君表示，目前陽管處也已打開11處圍籬通道，以拓展牛隻覓食草場，減少人為架設圍籬對水牛日常生活造成影響，並追蹤牛隻後續移動情形。

陽明山擎天崗這兩個月來牛隻陸續暴斃，北市動保處邀集專家學者調查，研判牛隻群體死亡應是因長期營養不良，有鑒於今年入冬首波寒流，將於本周三報到，為避免氣溫驟降、及可能隨之而來的雨勢，造成牛隻再度傷亡事件擴大，動保處昨天再度會同獸醫師上山查察。

動保處表示，為了解陽管處對轄內牛隻管理策略、釐清牛隻死亡事件全貌，動保處已派員赴牛隻活動區域了解動物生活環境，現場陽管處已完成修繕牛棚，放置草料、舔磚及飲水相關作業。