偵測人臉自動建檔體溫 議員捐AI測溫儀助幼兒園抗疫

因應第二波新冠肺炎疫情衝擊，新北市取消大型聚會，更要求各級學校加強防疫，每位學生一天要實名制登記3次體溫，新北市議員王威元今也捐贈一台AI智慧人臉辨識測溫儀給三重區三光國小附設幼兒園，可自動建檔體溫數據，減少行政作業負擔。他也表示會用議員建議款持續支持有需要的公立幼兒園安裝，「雖然一台要價昂貴，但非常值得」。

王威元指出，在疫情來襲後，透過大家共同努力爭取，最終每個公立中小學都有配置熱像儀器，但公立幼兒園卻沒有自己的，即便附設在公立學校裡，身高差距也讓熱像儀角度不好抓，加上現在一天三次的體溫測量，有必要引進新科技來確保幼兒園防疫工作。

王威元今首站捐贈AI智慧人臉辨識測溫儀給三重區三光國小附設幼兒園，三光幼兒園主任表示，有了AI智慧人臉辨識測溫儀，大幅降低老師行政上的負擔，以往一天三次全班測量體溫登記，至少要花半小時，現在只要下課洗手完從測溫儀繞一圈，所有的數據列印出來清楚又快速。

校長陳勇達也說，AI智慧人臉辨識測溫儀設在幼兒園入口，高度調整在幼兒園孩子的身高，精準量測，比之前混在國小生當中，從校門口量測精準許多，同時沒有建檔的人臉經過，還會有警示聲音並全程錄影，增加校園安全。