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廢止不履行公共停車建商容獎 北市：有困難

聯合報 / 記者胡瑞玲林麗玉／台北即時報導
議員苗博雅要求，針對不履行公共停車的建商或社區，應研議廢止當年核發的獎勵容積。記者胡瑞玲／攝影
議員苗博雅要求，針對不履行公共停車的建商或社區，應研議廢止當年核發的獎勵容積。記者胡瑞玲／攝影

不少建商申請容積獎勵停車場，卻無依規定開放。議員苗博雅要求，北市府應針對停車容獎空間訂定有別一般停車場的管理辦法；並研議不履行公共停車的建商或社區，應廢止當年核發的獎勵容積，要求以容積代金買回容積，甚至未來建商送案審查時，也要留下不願履行公共停車的紀錄。

不過北市都發局表示，中央無定義規範「開放性」，只要建商將空間挪出大眾使用，維持停車使用空間就無違規，考量住戶安全及隱私需求，部分限制的管理也是合理。

苗博雅認為，北市府當初的停車容積獎勵辦法，是於獎勵的行政處分做成「附負擔」，對於不願負擔公共停車的社區或建商，儘管房子已蓋好，北市府也應祭出強硬手段，廢止當年核發的獎勵容積，除以代金買回外，對始終不願屢行公共停車的建商，也應讓其付出其他代價，要求此建商未來送案審查，應留下過往不願履行公共停車的紀錄。

苗博雅說，審計部台北市審計處曾於2018年估計，享容積獎勵的建商總計獲利有10億6278萬元，每席獎勵停車位衍生的利潤約200萬元。監察院也曾於2017年至2018年，連續兩年糾正北市都發局，指北市府主管停車獎勵容積管理有缺失，但市府卻毫無改善。

議員要求，市府首先須針對獎勵停車空間，訂定有別一般停車場的管理辦法，因若依現行的「停車場管理辦法」，社區罰到最重、停車場撤證、不准營業等懲罰，都剛好正中下懷，因為建商本來就不想營業，這也是為什麼政府一直稽查，都沒用。

對於議員建議，應廢止不履行公共停車的建商容獎，都發局說，「恐有困難」。因建商及社區的公共停車場仍做停車使用，並無違背當時的承諾；另外，當年取得的容積並沒有規定要用在大樓哪一處，若要廢止，也無法確切指出廢止哪一部分。

建管處也表示，並非每個獎勵停車場都需對外開放，2011年5月以前取得建照、使照建案，在獎勵車位落日後，可以不作為營業使用，僅提供住戶停放，雖然該建案有獎勵停車場，但基於不溯及既往原則，仍可不對外開放。

停車場 北市 苗博雅

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