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根本不給停！北市獎勵停車場 部分大門深鎖、標示不清

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市某獎勵停車場將標示設在內部車道旁，但大門若關上，外面民眾就看不到。記者胡瑞玲／攝影
北市某獎勵停車場將標示設在內部車道旁，但大門若關上，外面民眾就看不到。記者胡瑞玲／攝影

北市府當年配合中央訂定「停車容積獎勵」辦法，已於2013年落日，但全北市有20處獎勵停車空間，記者實地訪查發現許多社區的獎勵停車場大門深鎖，根本不給停，議員調查18處僅4處開放，有的還限月租，甚至設備不合格，北市建管處回應，若有違規情形，可依違反「建築法」違規使用，處以6到30萬罰鍰。

北市府自1988年起核准建商獎勵停車空間，每個停車位換算容積獎勵可獲利達200萬元，列管20處獎勵停車場在中正區、中山區、信義區、大安區、松山區、內湖區、南港區、士林區、北投區、文山區皆可找到。

記者實際前往信義區、松山區、內湖區獎勵停車場查看，多數停車場皆有依照規定，在出入口處或適當位置標示停車費率及管理事項，管理室也設於一旁，若有問題皆可前往詢問。

但其中一處停車場雖有在出入口標示「停車場」字樣，但出入口大門深鎖，記者在停車場前來回走三趟，不僅無處詢問停車資訊，也不見任何「停車開放空間」標示，一般想臨停的民眾更不可能駛進。

隨後因住戶車輛要駛出，才有大樓管理員將出入口大門開啟。記者詢問此停車場是否為獎勵停車場，且可否讓其他非住戶民眾停車，管理員皆表示沒錯。

近一步詢問停車及費用資訊時，管理員往車道一指說，「標示就在裡面，想看都能進去看」，但該標示設在車道旁，一般民眾除非順利開進車道，駛往近彎道處才能看到，若大門關上，什麼都看不到。另外，該獎勵停車場僅提供月租停車費用，不開放臨停。

另外，議員苗博雅日前也由助理現場現勘，針對台北市18處享容積獎勵的停車空間調查，發現台北市18處容獎停車場竟僅4處完全符合開放公眾臨停，有的停車場根本不開放；還有的僅供月租，更有許多停車場設備不合格。

對此，建管處表示，2013年1月1日後北市就不給予容積獎勵停車位，但之前申請成功者，若無依法開放民眾使用，可依照違反「建築法」違規使用，處以6萬以上、30萬以下罰鍰。

針對停車費率部分，北市停管處指出，當時內政部沒有解釋，規定一定要提供臨停或月租，只要有營業事實即可，上述將以個案進行稽查，若有違規處會先進行勸導，規勸未果再進行處分。

停管處表示，近2年都有陸續針對18個停車場進行稽查，發現14次不合格，後續建案都有改善；至於是否有開放的情況，今年也有發文請各停車場限期提供過去資料，證明有在營運。

北市某獎勵停車場將標示設在內部車道旁，但大門若關上，外面民眾就看不到。記者胡瑞玲／攝影
北市某獎勵停車場將標示設在內部車道旁，但大門若關上，外面民眾就看不到。記者胡瑞玲／攝影
北市獎勵停車場多數有在出入口明確設立其標示。記者胡瑞玲／攝影
北市獎勵停車場多數有在出入口明確設立其標示。記者胡瑞玲／攝影

停車場 北市 車道

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