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新北27區取消元旦升旗典禮 市民廣場、烏來縮規模舉辦

聯合報 / 記者吳亮賢張睿廷／新北即時報導
新北市民廣場元旦升旗典禮將縮小規模，將由市府團隊以簡單的方式辦理，不邀請民眾參加。記者張睿廷／攝影
新北市民廣場元旦升旗典禮將縮小規模，將由市府團隊以簡單的方式辦理，不邀請民眾參加。記者張睿廷／攝影

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜今宣布，所有戶外集會與大型活動只要無法實施實名制、管控人流，全部都停辦。民政局也表示，原定29區公所的元旦升旗典禮，除板橋市民廣場縮小規模與烏來區維持辦理外，其餘皆取消。

民政局指出，新北市府原與板橋區公所共同在市民廣場舉辦升旗典禮，往年有近萬市民一同參與，今年因疫情未歇，評估大型集會具人潮擁擠、近距離接觸不特定人士等特性，且不易保持社交距離，較高感染與傳播風險，將縮小規模，改由市府團隊內部於市府東側廣場舉辦簡單隆重的升旗儀式。

另烏來區元旦當天於公所前廣場的升旗典禮，人數約200人，規模較小，將照常舉辦，並加強防疫措施，包括實聯制、全程戴口罩、禁飲食、量測體溫、手部清消等，以維護民眾健康。

民政局長柯慶忠表示，全球疫情仍不樂觀，新北防疫一向秉持超前部署、戒慎恐懼態度全力防範，板橋主場因應疫情縮小規模，不邀請市民與會，限量帆布袋也取消發送，日後改以其他方式辦理。

疫情 烏來

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