林右昌台科大演講 分享翻轉基隆經驗

基隆市長林右昌今天應邀出席在台灣科技大學舉辦的「成功之母講座」，以「雙魚B的理科市長－林右昌」為題，分享上任6年來成功翻轉基隆的經驗。

林右昌在演講中也和大家分享他的成長過程，並公開從國小、國中到大學的照片，從小時候的萌照、到長大後的模樣，讓在場300名學子及市民們看到不為人知的一面。

林右昌表示，自己身為樂觀又浪漫的雙魚座B型，小時候的夢想是當動物園的園長，但後來因緣際會就讀文化大學景觀設計，研究所時又浸濡在台大城鄉所的環境，因為雙魚座B型的個性讓他敢於做夢，但也因為理科訓練讓他落實築夢。

林右昌指出，基隆在他上任時是自殺率、失業率和離婚率三高的城市，但也因此讓他有機會大展身手，6年來市府共減債新台幣46.04億元，去年負債比例已大幅降低為33.71%。

面對人生各階段挑戰，感性雙魚座的林右昌用理科思維解決各種難題，林右昌說，他也用專業說服中央單位，讓基隆市政府能在「太歲頭上動土」，完成基隆市港再生標竿計畫等一件又一件不可能的任務。

林右昌最後也不忘宣傳明年即將在基隆舉辦的城市博覽會，希望能讓大家看見包括已在基隆實現的成果和台灣未來城市發展的想像，林右昌說，基隆是值得大家期待的城市，更歡迎大家到基隆走走，一起參與改造行動。