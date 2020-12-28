萬里擂鼓賽以鼓會友 區長行銷地方觀光

萬里區公所舉辦首屆的幸福萬里盃擂鼓賽，由地主隊萬里國中邀請新北與基隆的國中擂鼓校隊來切磋鼓藝，以鼓會友希望透過比賽交流增進彼此的擂鼓實力，萬里區長粘雪琴也把握機會行銷萬里，鼓勵師生們到萬里街上走走，感受在地人文也品嚐美食。

萬里區長粘雪琴表示，區公所來主辦是因為萬里里長對於孩子的擂鼓教育相當用心，也多次提及希望能夠在九年級孩子畢業前留下難忘回憶，因此就促成了這次的交流賽，也很歡迎各校前來切磋鼓藝，順帶可以一併在萬里觀光，感受有別於家鄉的人文風情。

萬里里長王傑倫說，這次的活動除了精進擂鼓技藝的交流，還特別預留一到兩個小時的時間讓各隊留在萬里走走看看，希望師生們可以趁著難得的競賽機會，在萬里多留一些時間，走訪老街也可以品嚐美食。

幸福萬里盃擂鼓賽共有五隊參賽，分別是地主隊萬里國中以及三芝國中、平溪國中、丹鳳高中國中部與基隆市明德國中，各隊實力伯仲之間，因此裁判們在評比成績時可以說是費了一番功夫，而裁判長也相當肯定萬里公所對於精進鼓藝為孩子們舉辦交流賽，不僅如此還祭出優渥的比賽獎金，希望學生們能夠珍惜機會，將鼓藝不斷精進。

裁判長成績揭曉前，一隊一隊的給予點評，希望選手們在這場比賽中可以有更多的學習，也勉勵孩子們擂鼓是為自己擊鼓，要將自我融入才是得勝的關鍵，而第一名不負眾望，由在各大擂鼓競賽屢獲佳績的萬里國中再度為家鄉爭光，萬里公所也期待精進鼓藝的交流賽能夠持續辦下去，更加也要一併行銷萬里的觀光。