離峰也回堵 汐止大同、建成路增左轉秒數

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路要左轉進建成路，就連平常時間車流都會回堵，市議員張錦豪要求增左轉秒數改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路要左轉進建成路，就連平常時間車流都會回堵，市議員張錦豪要求增左轉秒數改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區建成路進去兩邊都是社區大樓，居住人口上萬人，再加上有國泰醫院，每天進出的車子很多，其中大同路要左轉進建成路，就連平常時間車流都會回堵，今(28)日市議員張錦豪就召集相關單位會勘，要求增左轉秒數改善。

城中里長廖福賢說，在平常時間，只要左轉燈一亮，大同路要轉進建成路的就會車子一台接一台，只是一次的綠燈，根本消化不了車流，主要是因為建成路居住人口上萬人，還有國泰醫院在裡面，不但上下班車子很多，就連離峰時間車流也回堵，光是今年就已經會勘兩三次，但改善有限，希望今天相關單位能夠協助找出解決辦法。

建成里長黃信裕指出，因為建成路車子真的很多，希望能夠針對建成路出來跟進入建成路這邊的能夠做一個調整，讓交通能夠更順暢，並且建議在做調整的同時也要考慮到前方鄉長路出來的號誌，能夠一併檢討是不是要連動，不然到時候建成路這邊調整了，鄉長路那又受到阻塞，讓用路人等待太久也不好。

市議員張錦豪表示，大同路要左轉建成路這個路口，常常回堵到茄苳路甚至到和平街，因為很多車輛都是要左轉進國泰的商圈裡面，今天請市府交通局來討論後，確定一個星期的時間，將離峰時間的左轉秒數增加5秒，從現在的40秒調整到45秒，消化車流。另外，在大同路上，鄉長路到建成路由北往南方向的這一段，做路口的檢討，是不是要做交通號誌連鎖運作，二個星期內完成研議及調整。

汐止

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