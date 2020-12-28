欽賢國中餐廳有無敵美景 企業贊助午餐費

瑞芳區欽賢國中校本部位在九份山上，透過教育部、新北市教育局補助，改造學生餐廳，以大面積的窗戶採光，可看到大肚美人山、陰陽海無敵美景，今(28)日微星科技也前來致贈營養午餐費，學生特地以謝卡寫下感恩。

欽賢國中校長林才乂表示，今年十二月趁著校慶前，將學校的學生餐廳大改造，包括溫暖色系的採光，與大面積的玻璃窗，讓用餐時光變得心曠神怡，學生們也更加愛護美麗的環境，感謝教育部與新北市教育局支持學校的美學教育，還有微星科技的營養午餐贊助，讓孩子們獲得良好的營養食糧與精神食糧。

欽賢國中的美學餐廳，除了作為中午一同用餐的場所，也積極打造藝文實作及技藝班的成果展現，學校今(28)日也以「愛sharing」主題，販售特教生製作的手工餅乾，還有學生設計的明信片，鼓勵大家寫下心中感謝，而學生們也蒐集寫下的祝福，整理成大卡片送給贊助午餐的微星科技。

新北市教育局副局長劉明超表示，感謝十多年來，微星科技對偏鄉營養午餐的照顧，以今年來說，共捐了250萬元共60所學校受惠，今天也代表新北市教育局致贈感謝狀，感謝愛心企業推動偏鄉農業與學生營養午餐的合作，讓學生有更好的學習環境。