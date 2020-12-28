蓮新獅子會聯手警友站 邀關懷戶溫暖圍爐

蓮新獅子會和烘內警友站等贊助經費及協助之下，昨(27)日舉辦2020溫暖傳愛感恩圍爐活動，席開20桌，由汐止烘內實物銀行邀請邀請汐止區關懷戶們一起團圓吃飯，要讓他們感受到社會傳遞滿滿的溫暖及關懷。

這次活動不但邀請關懷戶們一起團圓用餐，現場還請來樂團表演，以及帶動關懷戶們一起繞場活動，希望讓他們敞開心胸，活動結束還送上暖被以及蔥抓餅，還有衣物等善心物資讓關懷戶們挑選，希望讓他們過個好年。

烘內實物銀行團長許崇修表示，實物銀行的宗旨就是希望能夠照顧整個汐止地區的「孤、老、殘、貧」四個弱勢族群，希望社會大眾持續協助，讓實物銀行可以持續不斷的照顧弱勢朋友。

蓮新獅子會會長高詠晴表示，非常開心有這個機會跟烘內實物銀行合辦年末關懷餐會，共同關懷弱勢的朋友們，希望透過這個餐會以及捐贈的物資，讓弱勢的朋友們心裡充滿溫暖。

汐止警友站副站長黃智珊表示，關懷弱勢民眾的活動必須是永續的，個人的力量是不足的，希望有心以及有能力的民眾們共同來參與，一起幫助需要關懷的人。

烘內實物銀行長期關懷汐止弱勢家庭，每個月第三個星期都會固定送物資給關懷戶，民眾捐贈的愛心物資一點都不浪費，每分物資都用在真的需要幫助的人身上，希望社會大眾一起協助，讓愛傳遞出去。