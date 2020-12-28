新北哈客淡水聚點啟用 盼推展客家文化

為推廣客家文化，新北市在本月26日於淡水區淡水國小成立第二座客家聚點會館，除有盛大啟用活動及表演外，市長侯友宜也參與出席揭牌儀式，希望淡水國小客家聚點會館可提供居住在本市北側及北海岸三芝、石門地區的民眾一個就近認識客家文化的機會。

哈客淡水館是由新北市政府客家事務局與教育局共同合作，結合淡水國小國際文教中心現有空間規劃藍染及花布傘，場地建置美侖美奐、趣味盎然且具客家特色意象，使得在校學生、學生家長、社區居民老中青三代不同年齡層能在同一場域共同學習多元文化

市長侯友宜表示，市府各項重大建設淡江大橋、淡海科技園區正如火如荼進行，藉由新北哈客聚點，體驗學習各種客家技藝。

目前淡水地區客家人口超過2萬人，淡水區客家文化協會於94年成立，傳承客家文化並參與此次新北哈客淡水館的建置與啟用。

市長侯友宜指出，期盼淡水客家聚點透過市府機關間跨部門團隊合作、公部門與民間團體公私協力攜手努力，共同推展客家文化，創造出多元共融互贏的全齡化學習場域。